Ηράκλειο: Καρέ – καρέ η κινηματογραφική σύλληψη του ζευγαριού με τα πολυτελή ρολόγια και τις χρυσές λίρες - Real.gr

Σκηνές που θυμίζουν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι Ηρακλείου με τους άνδρες των ειδικών Δυνάμεων να κλείνουν το δρόμο σε επιβατικό όχημα και με παρατεταμένα τα όπλα να τον ακινητοποιούν.

Τα στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου με αστραπιαίες κινήσεις κατεβαίνουν από το όχημα και πρώτα ακινητοποιούν τον 49χρονο, με βαρύ ποινικό παρελθόν και στη συνέχεια τη σύντροφο του, που βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 48χρονος και 41χρονη το τελευταίο εξάμηνο είχε «ανοίξει» δεκατέσσερα συνολικά σπίτι σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και είχαν κλέψει διάφορα αντικείμενα αλλά και χρήματα, συνολικής λείας που ξεπερνούν τα 60.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί αφού έφτασαν στα… ίχνη τους διαπίστωσαν πως ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό τον Πειραιά.

Με τη συνεργασία του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου έστησαν μεγάλη επιχείρηση και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ζευγάρι που επιχείρησε να επιβιβαστεί στο πλοίο με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Σε έλεγχο που τους έγινε και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-55,17 γραμμάρια μεθαδόνης

-2,7 γραμμάρια ηρωίνης

-Χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

-Κοσμήματα

-Είδη ρουχισμού

-Προσωπικά έγγραφα

-Διαρρηκτικά εργαλεία

Αφαιρούσαν κοσμήματα, χρυσές λίρες και ακριβά ρολόγια

Ο 49χρονος και η 40χρονη σύντροφός του κατηγορούνται ότι από τον Ιούνιο του 2025 έως και τον Ιανουάριο του 2026 είχαν συστήσει συμμορία με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη κατ’ επάγγελμα κλοπών, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Από την ανάλυση των «χτυπημάτων» τους προκύπτει ένας σταθερός τρόπος δράσης με στόχο μόνο πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 48χρονος δράστης εισέβαλε σε κατοικίες κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες, εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενοίκων. Ο τρόπος δράσης του ήταν σχεδόν πανομοιότυπος σε όλες τις περιπτώσεις: παραβίαζε την κεντρική είσοδο με τη μέθοδο της θραύσης του «ομφαλού» της κλειδαριάς, χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι στόχοι του δεν ήταν τυχαίοι. Από τις κατοικίες αφαιρούσε κοσμήματα μεγάλης αξίας, χρυσές λίρες, τιμαλφή, μετρητά, αλλά και ακριβά ρολόγια, γεγονός που φανερώνει ότι οι δράστες είχαν «ακριβά γούστα» και γνώριζαν την εμπορική αξία των αντικειμένων που αναζητούσαν.

Σε μία μόνο περίπτωση στο Ηράκλειο αφαιρέθηκαν 10.000 ευρώ σε μετρητά, ένα πολυτελές ρολόι και μανικετόκουμπα. Σε μία άλλη περίπτωση σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο 48χρονος έγινε αντιληπτός από τον ένοικο του σπιτιού και για να διαφύγει χρησιμοποίησε σωματική βία.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η εκτεταμένη επεξεργασία οπτικού υλικού από δεκάδες σημεία λήψης. Οι αστυνομικοί χαρτογράφησαν τις διαδρομές του δράστη, κατέγραψαν τις κινήσεις του πριν και μετά τις διαρρήξεις και τον συνέδεσαν με το συγκεκριμένο ενοικιαζόμενο όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους από νομό σε νομό.

Το όχημα, είχε ενοικιαστεί από τον 48χρονο και ήρθε ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά στο Ηράκλειο. Οι λιμενικοί μετά από ενημέρωση από την αστυνομία εντόπισαν αρχικά το όχημα και στη συνέχεια το ζευγάρι πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο βρέθηκε μεγάλος αριθμός κλοπιμαίων: δεκάδες κοσμήματα, χρυσές λίρες, ρολόγια Rolex, διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια, μάσκες, καθώς και χρηματικό ποσό. Πολλά από τα αντικείμενα αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Να σημειωθεί ότι ο 48χρονος στο παρελθόν είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες με χρήση όπλων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είχε αποφυλακιστεί υπό όρους μόλις έναν χρόνο πριν, με περιοριστικό όρο τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.