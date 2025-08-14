Ηράκλειο: Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα παράνομων καπνικών προϊόντων - Συνελήφθη 57χρονος - Real.gr

Quantcast
Ηράκλειο: Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα παράνομων καπνικών προϊόντων – Συνελήφθη 57χρονος

15:15, 14/08/2025
Μεγάλη ποσότητα παράνομων καπνικών προϊόντων κατασχέθηκε από μικτό κλιμάκιο των αρχών στο Ηράκλειο, ενώ προχώρησε και στη σύλληψη 57χρονου ημεδαπού.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ενημέρωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου σε συνεργασία με κλιμάκιο του Τελωνείου Ηρακλείου, προέβησαν στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού, για παράβαση του Ν. 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, σε νόμιμη έρευνα που διενεργήθηκε σε κατάστημα εμπορίας ειδών καπνού που διατηρεί ο 57χρονος στο Ηράκλειο, καθώς και στην αποθήκη του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: «καπνός ναργιλέ καθαρού βάρους 920 κιλών και 954 γρ., στερούμενος τελωνειακού ελέγχου και σήμανσης, συσκευασίες υγρών γλυκερίνης συνολικού βάρους 1.230 κιλών και 380 γρ. και 320 τεμάχια ηλεκτρονικά τσιγάρα, στερούμενα τελωνειακού ελέγχου και σήμανσης».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανευρεθέντα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.275 ευρώ. Τα λαθραία καπνικά προϊόντα παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό πρόκειται να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Από την παράνομη διακίνηση όπως ενημερώνουν οι αρμόδιοι, οι συνολικοί διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 467.826,996 ευρώ.

 

