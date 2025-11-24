Ηράκλειο: Κατέληξαν οι δύο από τους τέσσερις μετανάστες που είχαν μεταφερθεί στο Βενιζέλειο - Real.gr

Δύο από τους τέσσερις μετανάστες που μεταφέρθηκαν χθες Κυριακή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, με συμπτώματα υποθερμίας, εξάντλησης και αφυδάτωσης άφησαν την τελευταία τους πνοή στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί για να τους κρατήσουν στη ζωή. Τα δύο άλλα άτομα, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Και οι τέσσερις άνδρες νεαρής ηλικίας, μεταφέρθηκαν χθες με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά από επιχείρηση που στήθηκε για την περισυλλογή τους και αφού κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά τους.

Βρίσκονταν μέσα σε λέμβο με 31 ακόμη άτομα, η οποία εντοπίστηκε 55 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Από τους υπόλοιπους 31 μετανάστες, όλοι άνδρες, τρεις ακόμη χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Οι μετανάστες παραμένουν σε χώρο προσωρινής παραμονής στην Ιεράπετρα, απ’ όπου αναμένεται να αναχωρήσουν εντός της ημέρας.