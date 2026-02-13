Ηράκλειο: Κατέρρευσε παλιά γέφυρα στο Δήμο Φαιστού – Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Εικόνες & βίντεο - Real.gr

Γέφυρα, που συνέδεε το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού με περιοχές όπως το Λαγολιό και οι Βώροι, κατέρρευσε υπό το βάρος των έντονων καιρικών φαινομένων που πνέουν το τελευταίο 24ωρο και στην Κρήτη.

Ευτυχώς κατά το χρόνο της κατάρρευσης της γέφυρας, δεν τη διέσχιζε κάποιο αυτοκίνητο, οπότε δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή άλλες καταστροφές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της κατάρρευσης, φαίνεται να εντοπίζεται στους κατοίκους των περιοχών που χρησιμοποιούσαν τη γέφυρα για να κινηθούν από και προς τα χωριά τους.

Πάντως ευρύτερα στην περιοχή, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Νικολιδάκη, υπήρξαν από την κακοκαιρία διάφορες καταστροφές, καθώς όπως περιέγραψε η ένταση των καιρικών φαινομένων και η βροχόπτωση ήταν ιδιαιτέρως έντονη. Τις τελευταίες ωστόσο ώρες, διαφαίνεται μια εκτόνωση των καιρικών φαινομένων.