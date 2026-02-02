Ηράκλειο: Κτηνοτρόφος κατήγγειλε 19χρονο ότι «γάζωσε» το σπίτι και το όχημά του - Real.gr

Ένας 19χρονος από τον Χάρακα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, φέρεται να είναι ο νεαρός δράστης που αναζητείται από τις Αρχές για το «γάζωμα» σε σπίτι και αυτοκίνητο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στους Παρανύμφους Ηρακλείου.

Με πιστόλι, όπως εκτιμάται, ο δράστης έριξε τρεις φορές, δύο στο σπίτι και μία στο αυτοκίνητο κτηνοτρόφου του χωριού.

Αστυνομικοί κύκλοι πιθανολογούν ότι το πιστόλι έπαθε εμπλοκή και ο δράστης αναγκάστηκε να εξαφανιστεί, αναφέρει το cretalive.

Ως προς την ταυτότητα του φέρεται να τον υπέδειξε ο παθόντας με τον οποίο είχαν προστριβές.

Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Αρχανών Αστερουσίων.