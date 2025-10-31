Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και γιος από φωτιά σε διαμέρισμα - Real.gr

Πήδηξε από την ταράτσα ο δεύτερος γιος.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην περιοχή του Μασταμπά, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο επιχειρούν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες.

Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο διαμέρισμα. Όπως αναφέρει το cretalive, πρόκειται για μητέρα και γιο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ένας από τους δύο αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, κάτι που δυσκόλεψε την προσπάθεια διαφυγής.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο έτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, πήδηξε από την ταράτσα και έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ. Για την περίπτωση του είχαν κινητοποιηθεί αστυνομικοί καθώς το συμβάν ως προς το δικό του πρόσωπο δόθηκε ως απόπειρα αυτοκτονίας.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν πήδηξε από την ταράτσα με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ φέρεται να ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η αιτία της πυρκαγιάς και αν πρόκειται για εμπρησμό ή κάτι άλλο.