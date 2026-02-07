Ηράκλειο: Νέα «καραβιά» με παράνομους μετανάστες - Real.gr

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αφίξεις παράνομων μεταναστών στα νότια της Κρητης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 27 αλλοδαποί βγήκαν με ένα μικρό πλοιάριο στην παράλια της Ψαρής Φοράδας του δήμου Βιάννου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών ενώ παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και η προσωρινή φιλοξενία των παράνομων μεταναστών στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου του δήμου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία για την μεταφορά τους στο Ηράκλειο σύμφωνα με της οδηγίες του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου.

Οι συνεχόμενες αφίξεις των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις των λιμενικών οι οποίοι έχουν επισημάνει πώς και η φετινή χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη στο θέμα των μεταναστευτικών ροών. Χθες είχαμε την άφιξη 43 παράνομων μεταναστών στα Καλά Λιμάνια, ενώ την Πέμπτη είχαν βγει πάλι σε παραλία της Βιάννου 42 αλλοδαποί.