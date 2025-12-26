Quantcast
Ηράκλειο: Νέα περιστατικά με μετανάστες στα νότια της Κρήτης - Real.gr
real player

Ηράκλειο: Νέα περιστατικά με μετανάστες στα νότια της Κρήτης

20:52, 26/12/2025
Ηράκλειο: Νέα περιστατικά με μετανάστες στα νότια της Κρήτης

ΠΗΓΗ: Χ

Δύο διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες, σήμαναν συναγερμό στις λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου. Από το απόγευμα της Παρασκευής 26-12-2025 στήθηκαν δυο διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης, συνολικά 70 ατόμων που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβους, σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το πρώτο περιστατικό αφορούσε 40 άτομα που μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες ενώ το δεύτερο περιστατικό αφορά 30 μετανάστες, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκονται γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, έχει κληθεί και το ΕΚΑΒ καθώς υπήρχαν πληροφορίες για άτομα που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

12:07 27/12
Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

15:10 27/12
Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

13:16 27/12
Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

15:01 27/12
Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

10:31 27/12
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

14:15 27/12
Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

12:45 27/12
Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

08:00 27/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved