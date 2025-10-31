Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και γιος από φωτιά, σοβαρά τραυματίας ο δεύτερος γιος - Με σακούλα στο κεφάλι το ένα θύμα - Real.gr

Ηλικιωμένη 90 ετών και ο 55χρονος κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους στον Μασταμπά Ηρακλείου.

Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο.

Σε νοσοκομειακό κρεβάτι κείτονταν νεκρός ένας άνδρας, περίπου 55 ετών-οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ο γιος που είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα- και φέρεται να έφερε νάιλον σακούλα στο κεφάλι., εύρημα που δίνει άλλη τροπή στην ήδη τραγική υπόθεση.

Ο δεύτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία, πήδηξε από την ταράτσα, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τόσο η ηλικιωμένη γυναίκα όσο και ο γιος της ήταν κατάκοιτοι, με τον μικρότερο γιο να έχει αναλάβει τα τελευταία 13 χρόνια τη φροντίδα της μητέρας του και του αδερφού του. Επίσης, στην οικογένεια υπάρχει και μια κοπέλα, η οποία την ώρα του συμβάντος βρισκόταν στην εργασία της.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου για να επιχειρήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς, είδαν σε ένα κρεβάτι απανθρακωμένο το πτώμα του άνδρα με μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι και λίγα μέτρα από αυτό το πτώμα της ηλικιωμένης.

Ο δεύτερος γιος που είχε βγει στο μπαλκόνι, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες οι οποίοι τον κατέβασαν στο δρόμο. Εκεί τον έχασαν από τα μάτια τους, την ώρα που η κατάσβεση ήταν σε εξέλιξη και ενώ στη γειτονιά επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας πέρασε στη διπλανή πολυκατοικία (στην οποία διατηρεί ο ίδιος ένα διαμέρισμα), ανέβηκε στην ταράτσα και έπεσε στο κενό από την πίσω πλευρά. Το σώμα του, αφού έπεσε πρώτα σε μια τέντα, κατέληξε σε μια μεταλλική επιφάνεια. Εκεί εντοπίστηκε από τους γείτονες και τους πυροσβέστες οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες λίγα λεπτά αργότερα μετέφεραν τον αυτόχειρα σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν παράλληλα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσεις, της Ασφάλειας και της Σήμανσης καθώς επίσης και ο ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τις απανθρακωμένες σωρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα είναι τέτοια που την υπόθεση αναλαμβάνει πλέον η Ελληνική Αστυνομία, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοικτά.

Ερευνάται από την Πυροσβεστική η αιτία της πυρκαγιάς και αν πρόκειται για εμπρησμό ή κάτι άλλο. Μία εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές είναι να προκάλεσε εκείνος τη φονική φωτιά και εν συνεχεία να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.