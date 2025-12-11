Ηράκλειο: Οδηγός μηχανής παρέσυρε πεζή και σκότωσε τον σκύλο της – Τους εγκατέλειψε στο σημείο - Real.gr

Quantcast
Ηράκλειο: Οδηγός μηχανής παρέσυρε πεζή και σκότωσε τον σκύλο της – Τους εγκατέλειψε στο σημείο

10:04, 11/12/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε μία 25χρονη πεζή μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη που είχε στο Ηράκλειο. Αν και η νεαρή γυναίκα γλίτωσε τα χειρότερα, ο σκύλος της τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στις Γούρνες του Ηρακλείου, όταν ο οδηγός μηχανής χτύπησε με δύναμη την γυναίκα που εκείνη τη στιγμή είχε βγάλει βόλτα τον αγαπημένο της τετράποδο φίλο.

Η 25χρονη Γερμανίδα που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην Κρήτη, βρέθηκε πεσμένη στο οδόστρωμα με τραύματα ενώ ο σκύλος της σκοτώθηκε επί τόπου.

Οπως αναφέρει το creta24.gr, ο οδηγός αφού τους παρέσυρε, ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικές αρχές να εξετάζουν βίντεο από την περιοχή για να φτάσουν στην ταυτοποίηση και την σύλληψή του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε την 25χρονη σε νοσοκομείο του Ηρακλείου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

