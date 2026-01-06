Ηράκλειο: Οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε τροχαίο και εξαφανίστηκε για να μην συλληφθεί - Real.gr

Oδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε τροχαίο στο Ηράκλειο και έγινε καπνός προσπαθώντας να αποφύγει την σύλληψη, ωστόσο οι αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής όταν ο 74χρονος οδηγός έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε δρόμο του δήμου Μαλεβιζίου προκαλώντας -ευτυχώς- μόνο υλικές ζημιές.

Φοβούμενος ότι θα συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ πάτησε γκάζι και έφυγε από το σημείο του ατυχήματος.

Στο σημείο κλήθηκε η Τροχαία που ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου. Μέσα σε λίγη ώρα τον βρήκαν και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ όπου έδειξε πως είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί και να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία.