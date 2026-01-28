Ηράκλειο: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από σχολείο - Μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ - Real.gr

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα έξω από σχολείο στο Ηράκλειο όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε ένα παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το μικρό παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του και πήγαινε στο σχολείο όταν έξω από το σχολείο πέρασε ένα αυτοκίνητο και τον χτύπησε με τον καθρέπτη παρασύροντάς το.

Το παιδί, φορώντας την σχολική του τσάντα, έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι.

Άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε το άτυχο παιδί μεταφέροντάς το στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε εξετάσεις και διαπίστωσαν πως – ευτυχώς – φέρει ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο του ατυχήματος κλήθηκε και η Τροχαία Ηρακλείου η οποία ερευνά το περιστατικό.