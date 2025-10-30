Ηράκλειο: Παραμένουν στο «μπλόκο» του Καρτερού αγροτοκτηνοτρόφοι και αποφασίζουν για τη συνέχεια - Real.gr

Παραμένουν για δεύτερο 24ωρο στο «μπλόκο» του Καρτερού, πάνω στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου που ξεκίνησαν χθες κινητοποιήσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας δυνάμεις των αγροτοκτηνοτρόφων παρέμειναν στο σημείο, ωστόσο, άφησαν ανοιχτό τον δρόμο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων.

Ο δρόμος παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα ανοιχτός, ωστόσο, όπως δηλώνουν εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων, μετά τις έντεκα σήμερα το πρωί (30/10) θα λάβουν αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εκτός από το συγκεκριμένο σημείο πάνω στο ΒΟΑΚ, να προχωρήσουν σε αντιδράσεις και σε άλλο σημείο, ακόμη και εντός της πόλης.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- ΦΩΤΟ: cretapost