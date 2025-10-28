Ηράκλειο: Πλήθος κόσμου στην παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου - Real.gr

Με δοξολογία στον ναό του Αγ. Τίτου, ομιλία, επιμνημόσυνη δέηση-κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του 'Αγνωστου Στρατιώτη και παρέλαση σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, τιμήθηκε σήμερα η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση, βοηθούντος του καλού πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου που χειροκρότησε τους μαθητές, τις μαθήτριες, τα στρατευμένα νιάτα αλλά και μέλη σωματείων που παρέλασαν κρατώντας στα χέρια την γαλανόλευκη.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος σε δηλώσεις του ευχήθηκε για την ημέρα, εκφράζοντας μάλιστα τη χαρά του που βρίσκεται στο Ηράκλειο.

«Είναι μια συγκινητική ημέρα, γιατί οι ήρωες της 28ης Οκτωβρίου μας έδωσαν μία παρακαταθήκη. Να ζούμε ελεύθεροι, να ζούμε δημοκρατικά και να διεκδικούμε. Τα παιδιά μας διεκδικούν, απαιτούν και εμείς είμαστε δίπλα τους πάντα για να τα στηρίξουμε και να τα βοηθήσουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στο μήνυμά του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η 28η Οκτωβρίου συνιστά ημέρα ιστορικής μνήμης για εμάς αλλά και την παγκόσμια κοινότητα, διατηρώντας και προβάλλοντας στο διηνεκές τις αρετές της ενότητας, της σύμπνοιας και του ηρωισμού. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους».

Το πρωί πραγματοποιήθηκε επίσημη Δοξολογία στο Αγ. Τίτο, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, ενώ για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου μίλησε η Μαριλένα Παπαζαχαριάκη, εκπαιδευτικός, διευθύντρια του 44ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Ακολούθησε τελετή στο άγαλμα του ‘Αγνωστου Στρατιώτη όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο και κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής Μάξιμο Σενετάκη, τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης Γ. Παπαδομαρκάκη, τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη, τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου Μιχάλη Γαυγιωτάκη, τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, τη γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, τον ανώτερο διοικητή Φρουράς Ηρακλείου ως εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κομμάτων, αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, εκπροσώπους φορέων, αντιστασιακών οργανώσεων και θυμάτων πολέμου. Στις 17:30 το απόγευμα θα γίνει η επίσημη υποστολή της σημαίας στο μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ekriti.gr