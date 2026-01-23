Ηράκλειο: «Πνιγμένη» στην αφρικανική σκόνη η πόλη μέσα στη νύχτα - Real.gr

Αποπνικτική ατμόσφαιρα επικράτησε στο Ηράκλειο το βράδυ της Πέμπτης, όταν η αφρικανική σκόνη σκέπασε την πόλη, μειώνοντας την ορατότητα και δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό στους δρόμους

Η ορατότητα περιορίστηκε δραστικά σε όλους τους δρόμους, με την ατμόσφαιρα να γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές –και ταυτόχρονα ανησυχητικές– ήταν οι εικόνες στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου τα φώτα των οχημάτων, σε συνδυασμό με την πυκνή σκόνη που αιωρούνταν στον αέρα, δημιουργούσαν σκηνές που θύμιζαν θρίλερ. Η σκόνη είχε απλωθεί σαν πυκνό πέπλο, κάνοντας τη νυχτερινή οδήγηση εξαιρετικά δύσκολη.

Μετά τη σφοδρή κακοκαιρία και τους θυελλώδεις ανέμους που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε περιοχές της Κρήτης, το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης ήρθε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Από τα μεσάνυχτα, ο ουρανός πάνω από το Ηράκλειο είχε «βαρύνει», με τη σκόνη να καλύπτει τα πάντα.

Φωτογραφίες από το neakriti.gr αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο την τεράστια ποσότητα σκόνης που είχε απλωθεί πάνω από την πόλη, αποδεικνύοντας το μέγεθος του φαινομένου.