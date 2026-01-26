Ηράκλειο: Προβλήματα στις πτήσεις λόγω της κακοκαιρίας - Real.gr

Οι έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που πλήττουν τις τελευταίες ώρες την Κρήτη δημιουργούν μικροπροβλήματα στις αεροπορικές πτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», μία πτήση ακυρώθηκε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Το αεροπλάνο με προορισμό το Ηράκλειο εκτελούσε το δρομολόγιο σήμερα το πρωί από την Ρόδο και αφορά την πτήση 30090 της Aegean.

Επιπλέον μία ακόμη πτήση από την Αθήνα καθυστέρησε να προσγειωθεί στο «Νίκος Καζαντζάκης» εξαιτίας χαμηλής ορατότητας και έντονης βροχής με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως μετέδωσε το ekriti.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι εντονότερα από το μεσημέρι κυρίως στις νότιες και τις κεντρικές περιοχές του νησιού, ενώ θα διατηρηθούν και την Τρίτη.