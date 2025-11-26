Quantcast
Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε αποθήκη με τρόφιμα και χαρτικά είδη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Real.gr
01:45, 26/11/2025
Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε αποθήκη με τρόφιμα και χαρτικά είδη – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο, για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αποθήκη τροφίμων και χαρτικών ειδών, στην περιοχή Άγιος Ρωμανός, μεταξύ Ελιάς και Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης 25-11-2025 και στο σημείο έφτασαν όπου επιχειρούν έως αυτή την ώρα, 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα .

Στο έργο κατάσβεσης συνέδραμε και μία υδροφόρα του Δήμου Χερσονήσου.

Η εικόνα της φωτιάς στην αποθήκη πάντως, εμφανίζει σημάδια ύφεσης, ενώ δεν απειλεί κάποιο άλλο κτίσμα της περιοχής.

