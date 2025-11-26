Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε αποθήκη με τρόφιμα και χαρτικά είδη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Real.gr

Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο, για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αποθήκη τροφίμων και χαρτικών ειδών, στην περιοχή Άγιος Ρωμανός, μεταξύ Ελιάς και Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης 25-11-2025 και στο σημείο έφτασαν όπου επιχειρούν έως αυτή την ώρα, 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα .

Στο έργο κατάσβεσης συνέδραμε και μία υδροφόρα του Δήμου Χερσονήσου.

Η εικόνα της φωτιάς στην αποθήκη πάντως, εμφανίζει σημάδια ύφεσης, ενώ δεν απειλεί κάποιο άλλο κτίσμα της περιοχής.