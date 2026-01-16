Ηράκλειο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου που δηλώθηκε ότι αγνοείται - Real.gr

Quantcast
18:59, 16/01/2026
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο Ηράκλειο, μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου άνδρα, η εξαφάνιση του οποίου δηλώθηκε χθες από οικείους του.

Ο 70χρονος, που είχε τελευταία φορά επαφή με τους δικούς του χθες (15-1-2026) το απόγευμα, φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του στην ευρύτερη περιοχή της λεωφόρου Παπαναστασίου, στο Ηράκλειο. Στην έρευνα συμμετέχουν δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής με πεζοπόρο τμήμα, drone αλλά και ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, όπως και εθελοντές. Αυτή την ώρα, οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί πέριξ της οδού Ούλοφ Πάλμε και της περιοχής Μαραθίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

