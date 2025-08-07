Ηράκλειο: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Δήμο Γόρτυνας - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το βράδυ στον 'Αγιο Θωμά του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ . Την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς , καθιστά δύσκολη το δύσβατο της περιοχής .

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση και έχει εκδηλωθεί σε σημείο που δεν απειλείται κάποιος οικισμός.