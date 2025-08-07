Quantcast
Ηράκλειο: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Δήμο Γόρτυνας - Real.gr
real player

Ηράκλειο: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Δήμο Γόρτυνας

22:08, 07/08/2025
Ηράκλειο: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Δήμο Γόρτυνας

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το βράδυ στον 'Αγιο Θωμά του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ . Την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς , καθιστά δύσκολη το δύσβατο της περιοχής .

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση και έχει εκδηλωθεί σε σημείο που δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved