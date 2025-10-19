Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ 13χρονος μετά από το τροχαίο - Real.gr

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (19/10).

Στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ο 13χρονος που τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου σε τροχαίο που σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Βούτες. Το παιδί επέβαινε σε ΙΧ που οδηγούσε η μητέρα του όταν αυτό εξαιτίας σύγκρουσης με άλλο όχημα βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε.

Μητέρα και παιδί εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η συνδρομή οκτώ πυροσβεστών της 3ης ΕΜΑΚ για να απεγκλωβιστούν και να παραδοθούν στο ΕΚΑΒ που τους μετέφερε στο εφημερεύον Νοσοκομείο. Εκεί το παιδί παρότι είχε αρχικά επαφή με το περιβάλλον, κρίθηκε ότι έπρεπε να μεταφερθεί στη ΜΕΘ εξαιτίας χτυπήματος στο κεφάλι. Η μητέρα του είναι σε καλύτερη κατάσταση, ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος έχει τραυματιστεί ελαφρά. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, το αγόρι φορούσε ζώνη ασφαλείας και καθόταν στο πίσω κάθισμα αλλά δεν απέφυγε τον σοβαρό τραυματισμό όταν το μικρό όχημα που επέβαινε ανατράπηκε μετά τη σύγκρουση.