Ηράκλειο: Στην εντατική 3χρονο αγοράκι - Παρασύρθηκε από ΙΧ που οδηγούσε ο πατέρας του - Real.gr

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

Ένα τρίχρονο αγοράκι παρασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στις Μοίρες από το ΙΧ που οδηγούσε ο πατέρας του. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, για την ώρα, συνθήκες ενώ υπήρξε κινητοποίηση των αρχών για τη μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το παιδάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι γιατροί που εξέτασαν το αγοράκι διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί θλάσεις στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η αναπνευστική του υποστήριξη.

Για τον λόγο αυτό το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.

