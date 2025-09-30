Quantcast
Ηράκλειο: Στην… μηχανή του αυτοκινήτου είχε πάνω από ένα κιλό ηρωίνη - Real.gr
Ηράκλειο: Στην… μηχανή του αυτοκινήτου είχε πάνω από ένα κιλό ηρωίνη

23:00, 30/09/2025
Ο 51χρονος Αλβανός είχε πάει στην Κρήτη για να προμηθεύσει ποσότητες ναρκωτικών σε διακινητές.

Στην… μηχανή του αυτοκινήτου είχε κρύψει τα ναρκωτικά ένας άντρας που συνελήφθη από τις διωκτικές αρχές στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν όταν στα γραφεία της αστυνομίας έφτασε η πληροφορία για την δράση ενός 51χρονου από την Αλβανία ο οποίος από την Αθήνα κατέβαινε στο Ηράκλειο για να προμηθεύσει ποσότητες ναρκωτικών σε διακινητές.

Έτσι σήμερα το πρωί οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν τον 51χρονο στο λιμάνι του Ηρακλείου οδηγώντας ένα ΙΧ.

Οι άντρες της αστυνομίας τον ακινητοποίησαν και πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημα.

Κατά την έρευνα οι αρχές βρήκαν επιμελώς κρυμμένα στην… μηχανή του αυτοκινήτου 1 κιλό και 300 γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου και 286 γραμμάρια κοκαΐνης.

Την ίδια ώρα βρήκαν το χρηματικό ποσό 140 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

