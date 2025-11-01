Ηράκλειο: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη - Real.gr

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι έξι κατηγορούμενοι για την επίθεση εναντίον του Μάκη Βορίδη, το προηγούμενο Σάββατο σε εστιατόριο του Ηρακλείου Κρήτης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί γύρω από το Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οργανωθεί συγκέντρωση συμπαράστασης στους έξι συλληφθέντες, που προσήχθησαν από την κατάληψη «Ευαγγελισμός» χθες, κατηγορούμενοι για την επίθεση στον πρώην υπουργό Μ. Βορίδη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, για λόγους ασφαλείας οι 6 συλληφθέντες δεν θα μεταβούν ενώπιον των Εισαγγελικών αρχών αλλά θα μεταβεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, εισαγγελικός λειτουργός, προκειμένου να ενημερωθεί για την δικογραφία και να αποφασίσει για την άσκηση δίωξης.

Χθες το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας από Ηράκλειο και Ρέθυμνο, μπήκαν στο υπό κατάληψη κτίριο του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο και συνέλαβαν τα 5 άτομα που είχαν ταυτοποιήσει για την επίθεση στον Μ. Βορίδη, αλλά και ένα ακόμη άτομο που συνελήφθη στην οικία του. Οι συλληφθέντες είναι από 26 ως 34 ετών και εναντίον τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απρόκλητη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και ρευματοκλοπή, αφού το δίκτυο του “Ευαγγελισμού” είχε συνδεθεί παράνομα με το δίκτυο.