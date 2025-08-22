Ηράκλειο: Συλλήψεις για ναρκωτικά σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις - Real.gr

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης, στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαινε ο 22χρονος κατά την διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 108 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Επίσης συνελήφθησαν, χθες 21 Αυγούστου σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, 24χρονος αλλοδαπός και δύο ημεδαποί ηλικίας 26 και 17 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και επιπλέον συνελήφθη ημεδαπός κηδεμόνας για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Από αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 95 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 330 ευρώ και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί, οι οποίοι προσήλθαν στην οικία του με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.