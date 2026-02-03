Ηράκλειο: Σύλληψη 19χρονου για πυροβολισμούς στο σπίτι και το ΙΧ 34χρονου - Real.gr

Στη σύλληψη ενός 19χρονου που κατηγορείται για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή του έγινε μετά από καταγγελία ότι τα ξημερώματα της 01.02.2026 σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο 19χρονος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών στην οικία και σε όχημα ιδιοκτησίας ενός 34χρονου, προκαλώντας μάλιστα φθορές.

Άμεσα από αστυνομικούς εντοπίστηκε και συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.