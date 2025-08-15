Ηράκλειο: Σύλληψη 20χρονου για κατοχή όπλων και μπαλωθιές - Real.gr

Ένας ημεδαπός συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για έναν 20χρονο, που κατηγορείται για τη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών από το σπίτι του, χθες, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία, όπου κατά την αστυνομική ανακοίνωση βρέθηκαν και κατασχεθήκαν «2 όπλα, 80 φυσίγγια και 5 κάλυκες».

Η σύλληψη έγινε χθες, 14 Αυγούστου, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του τμήματος ‘Αμεσης Δράσης Ηρακλείου. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.