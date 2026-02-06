Ηράκλειο: Σύλληψη 20χρονου και ανήλικου για κατοχή ναρκωτικών - Real.gr

Quantcast
Ηράκλειο: Σύλληψη 20χρονου και ανήλικου για κατοχή ναρκωτικών

15:30, 06/02/2026
Φωτογραφία: Intime

Στη σύλληψη ενός 20χρονου αλλοδαπού και ενός ανηλίκου που κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών αλλά και της πρόληψης της παραβατικότητας ανηλίκων, κατά τις πρωινές ώρες σήμερα, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες και σε χώρους που χρησιμοποιούν ο αλλοδαπός και ο ανήλικος, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 185,81 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης και μία ζυγαριά ακριβείας. Επίσης, συνελήφθη ο 54χρονος κηδεμόνας του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Προανάκριση διενεργείται από Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

