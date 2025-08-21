Ηράκλειο: Σύλληψη 38χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων - Real.gr

Συνελήφθη στο Ηράκλειο 38χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση τουλάχιστον 700 γραμμαρίων κάνναβης και ενός κυνηγετικού όπλου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και αφορά σε 38χρονο στην οικία του οποίου, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 717,23 γραμμάρια κάνναβης, 2 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη ύψους ενός μέτρου, κυνηγετικό όπλο και 51 φυσίγγια. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.