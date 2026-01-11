Ηράκλειο: Σύλληψη υπαλλήλου δημοτικής υπηρεσίας για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία - Real.gr

Quantcast
Ηράκλειο: Σύλληψη υπαλλήλου δημοτικής υπηρεσίας για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία
Ηράκλειο: Σύλληψη υπαλλήλου δημοτικής υπηρεσίας για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία

20:45, 11/01/2026
Ηράκλειο: Σύλληψη υπαλλήλου δημοτικής υπηρεσίας για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία

  • Στη σύλληψη ενός δημοτικού υπαλλήλου προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών.
  • Η σύλληψη έγινε κατόπιν καταγγελίας, καθώς ο υπάλληλος διαπιστώθηκε ότι προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.
  • Το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, μαζί με το πλαστογραφημένο έγγραφο και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις.

Στη σύλληψη ενός δημοτικού υπαλλήλου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου.

Ειδικότερα, η σύλληψη του έγινε κατόπιν καταγγελίας ημεδαπής και στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς που διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως υπάλληλος δημοτικής υπηρεσίας, προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης της ημεδαπής, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο είχε προηγουμένως προσημειωθεί, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω πλαστογραφημένο έγγραφο καθώς και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

