Ηράκλειο: Συνελήφθη 32χρονος για τον ξυλοδαρμό του πατέρα του - Real.gr
Ηράκλειο: Συνελήφθη 32χρονος για τον ξυλοδαρμό του πατέρα του

09:45, 02/01/2026
Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο την Πρωτοχρονιά, όταν ένας 32χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 74χρονο πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 74χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η Αστυνομία έφτασε στο σπίτι έπειτα από ανώνυμη κλήση που ενημέρωσε για το περιστατικό.

Ο γιος συνελήφθη άμεσα, ενώ ο πατέρας αποφάσισε να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. Γείτονες που γνώριζαν το περιστατικό επιβεβαίωσαν ότι υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα στα δυο μέλη της οικογένειας.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

