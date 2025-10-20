Quantcast
Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος για όπλα αλλά και ενδοοικογενειακή βία - Real.gr
real player

Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος για όπλα αλλά και ενδοοικογενειακή βία

21:45, 20/10/2025
Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος για όπλα αλλά και ενδοοικογενειακή βία

Στη σύλληψη ενός 40χρονου στο Ηράκλειο που κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων , αλλά και ενδοοικογενειακή βία προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από την πλευρά του 40χρονου σε βάρος μιας 34χρονης, καθώς στην οικία του όπου πραγματοποιήθηκε έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 πιστόλια, 2 περίστροφα, κυνηγετικό όπλο, αεροβόλο όπλο, 12 γεμιστήρες, 1.547 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για μέρος των κατασχεθέντων κατείχε σχετικές άδειες οι οποίες και αφαιρέθηκαν μαζί με τα είδη οπλισμού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, άλλοι 27 άνθρωποι αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών

Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, άλλοι 27 άνθρωποι αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών

22:45 20/10
Φοινικούντα: «Αν πάθω κάτι, να ψάξουν τον ανιψιό μου»-Μαρτυρία ρίχνει φως στη σχέση του 68χρονου με τον 33χρονο

Φοινικούντα: «Αν πάθω κάτι, να ψάξουν τον ανιψιό μου»-Μαρτυρία ρίχνει φως στη σχέση του 68χρονου με τον 33χρονο

22:33 20/10
Χάρις Αλεξίου: Η ερώτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη που την ενόχλησε

Χάρις Αλεξίου: Η ερώτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη που την ενόχλησε

22:30 20/10
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη συνταγματικότητα νόμου που απαγορεύει την οπλοκατοχή σε χρήστες ναρκωτικών

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη συνταγματικότητα νόμου που απαγορεύει την οπλοκατοχή σε χρήστες ναρκωτικών

22:15 20/10
Τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Χρυσοχοΐδης: Στα ιερά και τα κοινά οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό

Τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Χρυσοχοΐδης: Στα ιερά και τα κοινά οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό

22:14 20/10
Πορτογαλία: Το καλώδιο που συνέδεε τα βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια ήταν «εκτός προδιαγραφών»

Πορτογαλία: Το καλώδιο που συνέδεε τα βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια ήταν «εκτός προδιαγραφών»

22:10 20/10
Σχιζοφρένεια: Οι δύο ουσίες-«κλειδιά» του εγκεφάλου που κρατούν το «μυστικό» της νόσου

Σχιζοφρένεια: Οι δύο ουσίες-«κλειδιά» του εγκεφάλου που κρατούν το «μυστικό» της νόσου

22:05 20/10
Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους

22:00 20/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved