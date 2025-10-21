Ηράκλειο: Συνελήφθη 55χρονος -Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όπλα - Real.gr

Quantcast
Ηράκλειο: Συνελήφθη 55χρονος -Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όπλα
Ηράκλειο: Συνελήφθη 55χρονος -Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όπλα

13:15, 21/10/2025
Ηράκλειο: Συνελήφθη 55χρονος -Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όπλα

Στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Ηρακλείου, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 55χρονος εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό, που σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στην περιοχή των Καπαριανών του Δήμου Φαιστού, όπου τραυματίστηκαν δύο αδέλφια. Στο περιστατικό φέρεται να βγήκαν μαχαίρια και μαγκούρες, ενώ σε αυτό ενεπλάκη και ο 21χρονος γιος του 55χρονου.

