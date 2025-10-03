Ηράκλειο: Συνελήφθη 57χρονος για ναρκωτικά - Εντοπίστηκαν 17 κιλά κάνναβης και 46 δενδρύλλια - Φωτογραφίες - Real.gr

Με τη σύλληψη ενός 57χρόνου για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, ολοκληρώθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση έγινε μετά από πληροφορίες που είχαν περιέλθει στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου. Σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και Ηρακλείου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο καλλιεργούνταν επιμελώς δενδρύλλια κάνναβης. Επίσης εντόπισαν τον 57χρονο κατά τον χρόνο που προέβαινε σε καλλιεργητικές εργασίες και τον συνέλαβαν.

Εντός της φυτείας βρέθηκαν δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ακολούθησε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα και σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 46 δενδρύλλια κάνναβης πλήρους ανάπτυξης ύψους έως 3,5 μέτρα, 17 κιλά και 640 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διάφορα πειστήρια (εξοπλισμός, καλλιεργητικά εργαλεία κ.α.) και μια ζυγαριά ακριβείας. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.