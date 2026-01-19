Ηράκλειο: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη οδηγός – Συγκρούστηκε με περιπολικό - Real.gr

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου με έναν οδηγό να προσπαθεί να ξεφύγει από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 52χρονος δεν σταμάτησε σε μπλόκο της τροχαίας και προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε στοπ, ερυθρούς σηματοδότες ενώ κινήθηκε και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο οδηγός σε κατάσταση μέθης έπεσε πάνω στο περιπολικό του ΤΑΕ Ηρακλείου, προκαλώντας υλικές ζημιές στα οχήματα ενώ ευτυχώς από την σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς. Υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, όπου διαπιστώθηκε ότι η τιμή ήταν πολύ υψηλότερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, το νόμιμο όριο αλκοτέστ στην Ελλάδα είναι στα 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο 52χρονος έφτασε σχεδόν τα 2!

Ο 52χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, όμως φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και για παράβαση των κανόνων για τους ελιγμούς και της ακινητοποίησης των οχημάτων.