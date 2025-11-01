Ηράκλειο: Τα ευρήματα στον τόπο της τραγωδίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Σοκάρει η οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή του Μασταμπά, όπου μία ηλικιωμένη γυναίκα και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, ενώ ο έτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, πήδηξε από την ταράτσα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή. Το άτομο αυτό είχε απεγκλωβιστεί λίγη ώρα νωρίτερα από την Πυροσβεστική από το φλεγόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με τη χρήση σκάλας, ενώ γείτονες του πρόσφεραν νερό, ξαφνικά απομακρύνθηκε και ανέβηκε στην ταράτσα.

Σύμφωνα με περιγραφές, αστυνομικοί και περίοικοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να βουτήξει στο κενό, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Στο νοσοκομείο έφτασε με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ διασωληνώθηκε άμεσα καθώς η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.

Σύμφωνα με το cretalive, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν πήδηξε από την ταράτσα με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ φέρεται να ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η αιτία της πυρκαγιάς και αν πρόκειται για εμπρησμό ή κάτι άλλο.

Μία εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές είναι να προκάλεσε εκείνος τη φονική φωτιά και εν συνεχεία να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας ήταν ανατριχιαστικά. Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο. Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι βρέθηκε νεκρός ο γιος της άτυχης γυναίκας που είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και φέρεται να έφερε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα. Τους χώρους του σπιτιού σάρωσε η σήμανση ενώ αντικείμενα που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση έχουν περισυλλεγεί και περιμετρικά του σπιτιού.

Σύμφωνα με το cretalive, ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε κοντά στην πόρτα του σπιτιού ενώ ένα σακουλάκι επίσης με ίχνη αίματος βρέθηκε στην ταράτσα στο σημείο απ όπου πήδηξε στο κενό το τρίτο θύμα.

Στον τόπο της ανείπωτης τραγωδίας έσπευσε ο ιατροδικαστής καθώς και αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, που έκαναν αυτοψία στον χώρο.

Τραγικό πρόσωπο της ιστορίας η κόρη της άτυχης ηλικιωμένης και αδελφή του αυτόχειρα που μένει κοντά κι έφτασε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από τους γείτονες.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρισκόντουσαν στο σημείο του συμβάντος περιέγραψαν πως καταφθάνοντας στο σημείο αστυνομικοί, είδαν τον άνδρα στην ταράτσα και προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να πηδήξει, αλλά αυτός τελικά «βούτηξε» στο κενό.