Ηράκλειο: Τα παιδιά ενημέρωσαν την αστυνομία για να σώσουν τη μητέρα τους - Real.gr

Tα παιδιά της χρειάστηκε να ενημερώσει μια 55χρονη γυναίκα από την Αλβανία, ακούγοντας τον άνδρα της ότι θα πάρει ένα μαχαίρι και θα τη σκοτώσει.

Οπως αναφέρει το patris.gr, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 58χρονος απειλεί τη σύζυγό του, λέγοντάς της ότι θα τη βλάψει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος είχε και στο παρελθόν συλληφθεί για τον ίδιο λόγο και είχε οδηγηθεί στη φυλακή.

Τα παιδιά του κάλεσαν την αστυνομία και στελέχη του τμήματος κατά της ενδοοικογενειακής βίας προχώρησαν στη σύλληψη του