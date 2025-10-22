Ηράκλειο: «Θα σε σκοτώσω», είπε ο γιος στη μητέρα του – Τον κατήγγειλε στις Αρχές - Real.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα όταν ο 25χρονος πήγε στο σπίτι του και ζήτησε από τη 47χρονη μητέρα του να πάρει το αυτοκίνητο. Εκείνη όμως αρνιόταν να του το δώσει εξαιτίας του ότι το παιδί δεν είχε δίπλωμα. Ο 25χρονος εμφανώς οργισμένος καυγάδισε έντονα με την μητέρα του ξεστομίζοντας την έκφραση «θα σε σκοτώσω».

Μάλιστα, η συγκεκριμένη έκφραση έχει ειπωθεί και στο παρελθόν με την 47χρονη να φοβάται ότι μπορεί να το κάνει πράξη. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον κατήγγειλε στις αρχές.

Αστυνομικοί, μετά την καταγγελία, ξεκίνησαν τις έρευνες ενώ χθες συνέλαβαν και τον 25χρονο.