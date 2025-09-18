Ηράκλειο: Τον έπιασαν την ώρα που έκρυβε ναρκωτικά σε κάδο απορριμμάτων - Real.gr

«Τσακωτός» έγινε ένας 38χρονος την ώρα που έκρυβε τα ναρκωτικά σε… καβάτζα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, χθες το απόγευμα άνδρες της αστυνομίας είδαν τον 38χρονο να πηγαίνει σε δρόμο του Ηρακλείου και να τοποθετεί προσεκτικά μία συσκευασία σε κάδο απορριμμάτων. Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και κατά την έρευνα διαπίστωσαν πως η συσκευασία περιείχε 150 γραμμάρια χασίς.

Ο 38χρονος συνελήφθη και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.