Quantcast
Ηράκλειο: Τον έπιασαν την ώρα που έκρυβε ναρκωτικά σε κάδο απορριμμάτων - Real.gr
real player

Ηράκλειο: Τον έπιασαν την ώρα που έκρυβε ναρκωτικά σε κάδο απορριμμάτων

11:51, 18/09/2025
Ηράκλειο: Τον έπιασαν την ώρα που έκρυβε ναρκωτικά σε κάδο απορριμμάτων

«Τσακωτός» έγινε ένας 38χρονος την ώρα που έκρυβε τα ναρκωτικά σε… καβάτζα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, χθες το απόγευμα άνδρες της αστυνομίας είδαν τον 38χρονο να πηγαίνει σε δρόμο του Ηρακλείου και να τοποθετεί προσεκτικά μία συσκευασία σε κάδο απορριμμάτων. Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και κατά την έρευνα διαπίστωσαν πως η συσκευασία περιείχε 150 γραμμάρια χασίς.

Ο 38χρονος συνελήφθη και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που είναι Ευαγγέλιο και όποιος θέλει θα το ακολουθήσει»

Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που είναι Ευαγγέλιο και όποιος θέλει θα το ακολουθήσει»

11:25 18/09
Μητσοτάκης από Λήμνο: Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία - Λήμνος και ο Άη Στράτης μπαίνουν στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ

Μητσοτάκης από Λήμνο: Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία - Λήμνος και ο Άη Στράτης μπαίνουν στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ

12:36 18/09
Αυτούς προτείνουν τα κόμματα για μάρτυρες στην εξεταστική

Αυτούς προτείνουν τα κόμματα για μάρτυρες στην εξεταστική

12:40 18/09
Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

08:48 18/09
Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων - Βίντεο & Φωτογραφίες

Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων - Βίντεο & Φωτογραφίες

12:38 18/09
Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό

Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό

13:10 18/09
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του

09:05 18/09
Ερωτευμένος ξανά ο Θέμης Αδαμαντίδης – Το νέο ραντεβού στα δικαστήρια με τη Βαρβάρα Κίρκη

Ερωτευμένος ξανά ο Θέμης Αδαμαντίδης – Το νέο ραντεβού στα δικαστήρια με τη Βαρβάρα Κίρκη

11:15 18/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved