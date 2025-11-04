Ηράκλειο: Βγήκε ένταλμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση για την διπλή τραγωδία στον Μασταμπά - Real.gr

Ένταλμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο εκδόθηκε για τον γιο της οικογενειακής τραγωδίας, στον Μασταμπά, όπου κατά τη διάρκεια φωτιάς τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής, έχασαν τη ζωή τους, με φρικτό τρόπο, η ηλικιωμένη μητέρα του και ο κατάκοιτος αδερφός του.

Το Cretalive.gr είχε εξ αρχής αναφερθεί στις υποψίες των Αρχών για το ενδεχόμενο της διπλής ανθρωποκτονίας αφού τόσο τα ευρήματα (η νάιλον σακούλα στο κεφάλι του απανθρακωμένου αδερφού, οι διαφορετικές εστίες φωτιάς στο εσωτερικό του διαμερίσματος) όσο και η περίεργη συμπεριφορά του έτερου αδερφού, ο οποίος πήδηξε τελικά από την ταράτσα του 4ου ορόφου, παρέπεμπαν σε αυτήν την εκδοχή.

Μόλις προχθές έγινε γνωστό ότι στο επίσημο πόρισμα του ανακριτικού γραφείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, το οποίο και παραδόθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου που χειρίστηκε προανακριτικά την τραγική υπόθεση, γίνεσαι ξεκάθαρα λόγος για εμπρησμό από πρόθεση.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Δικαιοσύνη και έτσι εκδόθηκε ένταλμα σε βάρος του τραυματία αδερφού που παραμένει νοσηλευόμενος σε καταστολή.

Σήμερα θα επιχειρηθεί διαδικασία αφύπνισης.