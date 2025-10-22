Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και έσπευσε να εξαφανιστεί - Real.gr

Μία ακόμα περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, χθες μια 34χρονη από την Βουλγαρία κατήγγειλε στις αρχές ότι ο 32χρονος σύντροφός της, επίσης από την Βουλγαρία της επιτέθηκε και τη χτύπησε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία πάνω στον καβγά που είχαν, στο σπίτι που μένουν στο Ηράκλειο, ο 32χρονος άρχισε να την χτυπά και να την κλωτσά ενώ παράλληλα την έβρισε.

Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία αναζητούν τον 32χρονο.