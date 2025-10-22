Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και έσπευσε να εξαφανιστεί - Real.gr

Quantcast
11:04, 22/10/2025
Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και έσπευσε να εξαφανιστεί

Μία ακόμα περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, χθες μια 34χρονη από την Βουλγαρία κατήγγειλε στις αρχές ότι ο 32χρονος σύντροφός της, επίσης από την Βουλγαρία της επιτέθηκε και τη χτύπησε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία πάνω στον καβγά που είχαν, στο σπίτι που μένουν στο Ηράκλειο, ο 32χρονος άρχισε να την χτυπά και να την κλωτσά ενώ παράλληλα την έβρισε.

Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία αναζητούν τον 32χρονο.

