Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και έσπευσε να εξαφανιστεί - Real.gr

Μία ακόμα περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, χθες μια 34χρονη από την Βουλγαρία κατήγγειλε στις αρχές ότι ο 32χρονος σύντροφός της, επίσης από την Βουλγαρία της επιτέθηκε και τη χτύπησε.
Όπως αναφέρεται στην καταγγελία πάνω στον καβγά που είχαν, στο σπίτι που μένουν στο Ηράκλειο, ο 32χρονος άρχισε να την χτυπά και να την κλωτσά ενώ παράλληλα την έβρισε.
Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία αναζητούν τον 32χρονο.