Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά στη ΒΙΠΕΗ - Έζησε ξανά τον εφιάλτη εταιρεία επεξεργασίας ξύλου - Real.gr
Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά στη ΒΙΠΕΗ – Έζησε ξανά τον εφιάλτη εταιρεία επεξεργασίας ξύλου

20:39, 16/01/2026
  • Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ξυλείας στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.
  • Πρόκειται για το ίδιο εργοστάσιο που είχε πληγεί από καταστροφική πυρκαγιά τον περασμένο Μάρτιο, ενώ η Πυροσβεστική είχε επέμβει και άλλες φορές στο παρελθόν για φωτιά.
  • Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και άμεση, με 20 πυροσβέστες και 6 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο, καθώς οι φλόγες ξεπήδησαν από το σιλό της μονάδας.
Τον περασμένο Μάρτιο είχε προκληθεί καταστρεπτική πυρκαγιά στην ίδια εταιρεία ξύλου.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ξυλείας στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου. Πρόκειται για το εργοστάσιο όπου τον περασμένο Μάρτιο είχε προκληθεί η καταστρεπτική πυρκαγιά, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και άμεση, καθώς στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Οι φλόγες ξεπήδησαν από το σιλό της μονάδας που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο για την συγκέντρωση των υπολειμμάτων από την επεξεργασία του ξύλου.

Σημειώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες πως η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είχε χρειαστεί κι άλλη φορά στο εργοστάσιο για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

