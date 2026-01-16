Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά στη ΒΙΠΕΗ - Έζησε ξανά τον εφιάλτη εταιρεία επεξεργασίας ξύλου - Real.gr

Τον περασμένο Μάρτιο είχε προκληθεί καταστρεπτική πυρκαγιά στην ίδια εταιρεία ξύλου.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ξυλείας στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου. Πρόκειται για το εργοστάσιο όπου τον περασμένο Μάρτιο είχε προκληθεί η καταστρεπτική πυρκαγιά, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και άμεση, καθώς στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Οι φλόγες ξεπήδησαν από το σιλό της μονάδας που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο για την συγκέντρωση των υπολειμμάτων από την επεξεργασία του ξύλου.

Σημειώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες πως η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είχε χρειαστεί κι άλλη φορά στο εργοστάσιο για την εκδήλωση πυρκαγιάς.