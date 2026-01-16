Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά στη ΒΙΠΕΗ - Έζησε ξανά τον εφιάλτη εταιρεία επεξεργασίας ξύλου - Real.gr

Σύνοψη από το
- Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ξυλείας στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.
- Πρόκειται για το ίδιο εργοστάσιο που είχε πληγεί από καταστροφική πυρκαγιά τον περασμένο Μάρτιο, ενώ η Πυροσβεστική είχε επέμβει και άλλες φορές στο παρελθόν για φωτιά.
- Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και άμεση, με 20 πυροσβέστες και 6 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο, καθώς οι φλόγες ξεπήδησαν από το σιλό της μονάδας.
Τον περασμένο Μάρτιο είχε προκληθεί καταστρεπτική πυρκαγιά στην ίδια εταιρεία ξύλου.
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ξυλείας στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου. Πρόκειται για το εργοστάσιο όπου τον περασμένο Μάρτιο είχε προκληθεί η καταστρεπτική πυρκαγιά, όπως αναφέρει το cretalive.gr.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και άμεση, καθώς στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 6 πυροσβεστικά οχήματα.
Οι φλόγες ξεπήδησαν από το σιλό της μονάδας που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο για την συγκέντρωση των υπολειμμάτων από την επεξεργασία του ξύλου.
Σημειώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες πως η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είχε χρειαστεί κι άλλη φορά στο εργοστάσιο για την εκδήλωση πυρκαγιάς.