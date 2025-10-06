Κρήτη: Ζευγάρι τσακώθηκε άγρια μέσα στο αυτοκίνητο – Τους συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ. - Real.gr

Ένας άγριος τσακωμός ήταν η αφορμή για να οδηγηθεί ένα ζευγάρι στα κρατητήρια με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας και των σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ένας 38χρονος μαζί με την 40χρονη σύντροφό του βρισκόντουσαν στο αυτοκίνητό τους σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Οι δυο τους άρχισαν να τσακώνονται με τον καυγά να παίρνει άγριες διαστάσεις και να προκαλείται και σωματική βία. Τόσο ο 38χρονος επιτέθηκε στην 40χρονη όσο και το αντίστροφο.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν τις αρχές με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο.

Το ζευγάρι αλληλομηνύθηκε με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο με τους αστυνομικούς να τους οδηγούν στα κρατητήρια.