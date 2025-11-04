ΙΣΑ: Απαράδεκτη η συλλήβδην στοχοποίηση του συνόλου των ψυχιάτρων της Αττικής - Real.gr

Tην κατηγορηματική αντίθεσή του και την έντονη ανησυχία του για την «απαράδεκτη στοχοποίηση των ψυχιάτρων» των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας της Αττικής, οι οποίοι καλούνται συλλήβδην σε προανάκριση, «με βάση αόριστες και γενικευμένες καταγγελίες συνδικαλιστικού οργάνου», εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Ο ΙΣΑ δηλώνει ότι στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των ψυχιάτρων και δεν θα επιτρέψει «την ποινικοποίηση της επιστήμης και τη συλλογική απαξίωση του ιατρικού έργου».

Ειδικότερα, όλοι οι ψυχίατροι των δημόσιων ψυχιατρικών κλινικών Αττικής που έχουν εφημερεύσει από 1/2/2024 και εφεξής καλούνται σε προανάκριση, μετά από μηνυτήρια αναφορά ενός πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου αστυνομικών υπαλλήλων για «παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και έκθεση κατά συρροή».

Ο ΙΣΑ θεωρεί «αδιανόητο το σύνολο μίας επιστημονικής ομάδας και μάλιστα εκείνης που επωμίζεται το βαρύ έργο της ψυχιατρικής φροντίδας των πολιτών να βρίσκεται υπό ποινική πίεση, χωρίς σαφείς, τεκμηριωμένες και εξατομικευμένες ενδείξεις».

Καλεί την πολιτεία να τοποθετηθεί άμεσα και να διασφαλίσει τις συνθήκες για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των γιατρών και την παροχή υψηλού επιπέδου περίθαλψης για τους ασθενείς.

Υπογραμμίζει ότι η ψυχιατρική αποτελεί εξειδικευμένη επιστημονική δραστηριότητα με θεσμικό, ηθικό και νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν μπορεί να υποκαθίσταται από γενικές καταγγελίες και συνδικαλιστικές αιτιάσεις.

Ο ΙΣΑ ζητά τον πλήρη σεβασμό στην επιστημονική αυτονομία, τη δεοντολογία και το έργο των λειτουργών ψυχικής υγείας, που με αυταπάρνηση καλύπτουν εφημερίες και ανάγκες σε ένα σύστημα με σοβαρές λειτουργικές ελλείψεις.