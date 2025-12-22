ΗΣΑΠ: Άτομο έπεσε στις ράγες στα Κάτω Πατήσια – Διακοπή δρομολογίων - Real.gr

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε στον σταθμό «Κάτω Πατήσια» του ΗΣΑΠ, λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές του ηλεκτρικού.

Λόγω του περιστατικού, τα δρομολόγια του συρμού έχουν διακοπεί προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα. Προς το παρόν, οι συρμοί εκτελούν δρομολόγια μόνο μεταξύ Πειραιά και Αττικής, καθώς και από Κηφισιά μέχρι Άγιο Ελευθέριο.

Η κατάσταση της υγείας του ατόμου που έπεσε στις ράγες δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής, ενώ οι αρμόδιες αρχές και η ομάδα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.