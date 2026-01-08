Ισχυρά καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη χώρα - Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε επιχείρηση στο Καλπάκι, ζημιές σε Εύβοια και Λήμνο - Real.gr

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που χτυπούν αρκετές περιοχές της χώρας από το βράδυ της Τετάρτης (7/1).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το epiruspost.gr, ένας ξαφνικός ανεμοστρόβιλος διέλυσε μία ολόκληρη επιχείρηση το βράδυ της Τετάρτης στο Καλπάκι Ιωαννίνων.

Το σπάνιο καιρικό φαινόμενο ισοπέδωσε κυριολεκτικά ένα πτηνοτροφείο με 40.000 κοτόπουλα.

Ζημιές έχουν προκληθεί και σε άλλα κτίρια της περιοχής.

Βγήκε έξω η θάλασσα στην Αχαΐα

Όπως φαίνεται στις εικόνες του apohxos.gr, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν έντονο κυματισμό, με το θαλασσινό νερό να καλύπτει τον δρόμο, ο οποίος ουσιαστικά εξαφανίστηκε σε περιοχή της Αχαΐας.

Προβλήματα και ζημιές στη Λήμνο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Μύρινα Λήμνου, με ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους έντασης 7 έως 8 μποφόρ, ακόμη και εντός του λιμανιού.

Σύμφωνα με το LimnosReport, ο έντονος κυματισμός μετέφερε πέτρες και φερτά υλικά στο λιμάνι, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Δύο οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση της κυκλοφορίας προς τη θαλάσσια ζώνη, ενώ το Λιμενικό παραμένει σε επιφυλακή.

Ζημιές από τους ανέμους σε Εύβοια και Φθιώτιδα

Στην Εύβοια, και ειδικότερα στην Ερέτρια, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ζημιές στην παραλιακή ζώνη και στο λιμάνι. Καταστήματα υπέστησαν φθορές, ενώ ιστιοφόρο προσάραξε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ζημιές σημειώθηκαν και σε άλλα σκάφη.