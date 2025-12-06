Κακοκαιρία Byron: Βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι του Σαββάτου - Σύσκεψη στα Μέγαρα - Real.gr

Ωστόσο τα φαινόμενα από την κακοκαιρία “BYRON” δείχνουν σταδιακά να υποχωρούν καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού ενώ η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ υποβαθμίστηκε και πλέον βρίσκεται στο επίπεδο πορτοκαλί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ , τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους

Πιο συγκεκριμένα , το Σάββατο (06-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής), μέχρι τις πρωινές ώρες β. στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα), μέχρι τις πρωινές ώρες γ. στη Θεσσαλία, μέχρι τις πρωινές ώρες δ. στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Η κακοκαιρία “BYRON” που έπληξε σχεδόν όλη την Ελλάδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών στην Αττική, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Αναφορικά με την Αττική, αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλα τα σημεία εκτός από δύο.

Ειδικότερα, τα μοναδικά σημεία που παραμένουν κλειστά είναι στη Νέα Πέραμο η οδός Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, και η Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.

Σύσκεψη στα Μέγαρα

Από προχθές, Πέμπτη 4/12 έως και χθες το πρωί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Αττική προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δυτική Αττική, (Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα), όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Για το λόγο αυτό σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο δημαρχείο Μεγαρέων με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου για τον συντονισμό και την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια αναμένεται να αναπτυχθούν από σήμερα στη Δυτική Αττική και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Στόχος της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας «BYRON».

Υπερχείλισε ο Πηνειός

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της περιοχής.

Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου.

Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.

Σαρωτικό το πέρασμα από την Αττική

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, παρά τα αντιπλημμυρικά έργα των τελευταίων ετών, οι καταιγίδες έπνιξαν πολλές γειτονιές στα δυτικά προάστια, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στη Δυτική Αττική και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Νέα Πέραμος, Μέγαρα και Μάνδρα, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει.

Στη Νέα Πέραμο το ύψος του νερού έφτασε το ένα μέτρο, πλημμυρίζοντας μέχρι και το κοιμητήριο της περιοχής. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι «τα φρεάτια είναι όλα κλειστά», ενώ μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί και θερμοκήπια.

Παρόλο που τα συνεργεία δούλευαν πυρετωδώς όλη την ημέρα για να καθαρίσουν τους δρόμους από φερτά υλικά, πέτρες, και κορμούς δέντρων, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές.

Στην Καλλιθέα οι κάτοικοι είδαν μπροστά τους ένα σιντριβάνι στην οδό Σκρα. Το νερό ξεπηδούσε για αρκετή ώρα από το καπάκι αγωγού ομβρίων υδάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου ο συγκεκριμένος αγωγός δεν καταλήγει στον Κηφισό ποταμό, όπως προέβλεπε η μελέτη.

Η Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι γέμισε με νερό με αποτέλεσμα αρκετά αυτοκίνητα να ακινητοποιηθούν. Πολλοί δρόμοι της Αττικής έμοιαζαν με ποτάμια, ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Ζημιές υπέστησαν τα καταστήματα και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς τα φρεάτια δεν απορρόφησαν τον μεγάλο όγκο των υδάτων. «Κάθε φορά που έχει έντονη βροχόπτωση αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Όλα αυτά τα νερά έρχονται από το Σύνταγμα και φτάνουν στην Πειραιώς και την Χαμοστέρνας», λέει καταστηματάρχης.

«Έχω πάθει μεγάλη ζημιά στις κτιριακές εγκαταστάσεις του χώρου μου, σε προϊόντα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όλα. Και δυστυχώς η Πυροσβεστική δεν μπορεί να έρθει να κάνει απάντληση υδάτων, λόγω χαμηλής στάθμης», λέει άλλος ιδιοκτήτης επιχείρησης.

Στην περιοχή της Μάνδρας κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, φοβούμενοι ότι μπορεί να πλημμυρίσουν. Υπενθυμίζεται ότι 24 συνάνθρωποί μας έχασαν την ζωή τους στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017, από την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την περιοχή.

«Αναμνήσεις πάντα φέρνει. Εδώ στη Μάνδρα, με το που πιάνει και βρέχει λίγο, μας πιάνει όλους πανικός και ψυχολογικό», λέει κάτοικος της Μάνδρας στον ΑΝΤ1.

Φερτά υλικά μπλόκαραν την κοίτη ποταμού κάτω από γεφυράκι, περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από τη Μάνδρα, με αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει στον οικισμό.

Δήμαρχος Μάνδρας: Τα αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν μετά την τραγωδία του 2017 απέδωσαν

Ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Byron».

«Είχαμε δύο δύσκολα 24ωρα, οι όγκοι του νερού ήταν πάρα πολύ μεγάλοι και απ’ ότι φαίνεται ότι καταγράφηκε και από το Αστεροσκοπείο, οι ποσότητες ήταν μεγαλύτερες από την πλημμύρα του 2017. Εκ του αποτελέσματος μπορούμε να πούμε ότι η Μάνδρα στα σημαντικά άντεξε, γιατί προστατεύτηκε η ανθρώπινη ζωή. Δεν είχαμε απώλειες συνανθρώπων μας και καταφέραμε τα πολύ μεγάλα ύψη νερού μέσα στην πόλη να τα αποφύγουμε. Παρότι, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν την τελευταία περίοδο στην πόλη μας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 και του 2023 που έχουμε χάσει 200 χιλιάδες στρέμματα περιαστικού δάσους, φαίνεται ότι η προετοιμασία που είχαμε κάνει και τα έργα κατάφεραν να ανασχέσουν το μεγαλύτερο κομμάτι του νερού».

«Φαίνεται ότι τα αντιπλημμυρικά έργα στο μεγαλύτερο ποσοστό απέδωσαν, καθώς προστάτευσαν την πόλη από πολύ μεγάλα ύψη νερού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών. Μαζί με τις υπόλοιπες προετοιμασίες που είχαμε κάνει όλη αυτή την περίοδο. Βέβαια φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα γιατί το μείζον είναι το νερό να μην μπει καθόλου στην πόλη. Ακόμα και υλικές ζημιές να προκαλεί και σε χαμηλότερα ύψη… Δεν θέλουμε το νερό από τα ρέματα και από τις γύρω περιοχές, από τους γύρω ορεινούς όγκους, να καταλήγει σε κεντρικούς αστικούς δρόμους και να προκαλεί υλικές ζημιές», πρόσθεσε ο δήμαρχος Μάνδρας.

Εικόνες καταστροφής στην Πελοπόννησο

Αποκαρδιωτικές είναι και οι εικόνες από την Πελοπόννησο με τον όγκο της λάσπης να επηρεάζει τη Λακωνία και πιο συγκεκριμένα το χωριό Πλάτανος στο Γύθειο.

Από τη λάσπη και τα φερτά υλικά που μπήκαν στις αυλές σπιτιών προκλήθηκαν σοβαρά προβήματα, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί και σε επιχειρήσεις.

Μηχανήματα του Δήμου, της Περιφέρειας αλλά και κάτοικοι με όσα μέσα διαθέτουν προσπαθούν να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο και ελπίζουν σε γρήγορη καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει αίτημα για να κηρυχθεί ο Δήμος Ανατολικής Μάνης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ αύριο αναμένονται κλιμάκια για να καταγράφουν τις ζημιές στα σπίτια, που ξεπερνούν τα 17.