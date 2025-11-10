Ισχυρή βροχόπτωση στην Αττική – Προειδοποίηση μετεωρολόγων για έντονα φαινόμενα - Real.gr

Το μέτωπο της κακοκαιρίας αφού πέρασε από Μεγαλόπολη και Κόρινθο έφτασε στην Αττική με ισχυρή καταιγίδα.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, πρόκειται για πέρασμα καταιγίδων που θα τελειώσει το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά ως τότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά ο μετεωρολόγος Πάνος Τσατραφύλλιας, ο οποίος προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την Αττική μέσα στις επόμενες τρεις ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά θυελλώδεις ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.