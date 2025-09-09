Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στον νότιο Ευβοϊκό - Ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική - Real.gr

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 τα ξημερώματα της Τρίτης στα Νέα Στύρα Εύβοια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικμού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Εύβοιας, η οποία ταρακουνήθγηκε όπως και η Αττική. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 13,6 χλμ.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι «πρόκειται για μια ασεισμική περιοχή. Πρόκειται για ένα ρήγμα το οποίο δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, όπως αυτό του γειτονικού ρήγματος της Καρύστου», ενώ τόνισε ότι «πιθανότατα θα υπάρξουν και μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας περίπου στα 4 Ρίχτερ».

Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, ανέφερε ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποιες αναφορές για ζημιές».

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, επισήμανε ότι «ακόμη δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν παρατηρείται κάποιο γεγονός που να προκαλεί ανησυχία».

Σε ετοιμότητα Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία, για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ δεν έχει δεχτεί κάποια κλήση.

Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Επιπλέον το ΕΣΚΕΔΙΚ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων) είναι σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής καθώς και της ΕΛΑΣ και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σπανός: Δεν υπάρχουν αναφορές για μεγάλες ζημιές και τραυματισμούς

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια», ούτε για τραυματισμούς.

«Οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει» για τον σεισμό, είπε.

Κατά πληροφορίες στα Στύρα διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές σε κατάστημα.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επισκέψεις στην Εύβοια από κλιμάκια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, σε χωριά της περιοχής για να εξακριβωθεί αν έχουν σημειωθεί ζημιές.