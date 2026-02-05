ISE 2026: Η Epson παρουσιάζει νέους επαγγελματικούς βιντεοπροβολείς για εγκαταστάσεις και για την εκπαίδευση, με νέα σειρά φακών - Real.gr

Ο νέος 4K βιντεοπροβολέας 30.000 lumen και ο νέος διαδραστικός βιντεοπροβολέας με προβολή εξαιρετικά κοντινής απόστασης κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο Stand J100, Hall 3

Η Epson ανακοίνωσε στην ISE δύο νέους βιντεοπροβολείς με νέα σειρά φακών, επεκτείνοντας τη σειρά προϊόντων της τόσο για επαγγελματικές προβολές μεγάλης κλίμακας όσο και για την εκπαίδευση.

Τα νέα προϊόντα, τα οποία θα παρουσιαστούν στο Stand J100 της Epson στο Hall 3, περιλαμβάνουν τον EB-XQ2030B, τον μικρότερο και ελαφρύτερο στον κόσμο 4K βιντεοπροβολέα 30.000 lumen για υψηλής φωτεινότητας εφαρμογές εγκατάστασης και ενοικίασης, τον EB-870Ei, έναν νέο διαδραστικό βιντεοπροβολέα για την εκπαίδευση, με προβολή εξαιρετικά κοντινής απόστασης, και μια νέα σειρά φακών που υποστηρίζουν το πλήρες εύρος βιντεοπροβολέων υψηλής φωτεινότητας από 6.000 έως 30.000 lumen.

Η Epson παρουσιάζει τα νέα της προϊόντα στο Infinity, μια πολυαισθητηριακή εγκατάσταση βιντεοπροβολής που προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ταξίδι φωτός και χρωμάτων. Εμπνευσμένη από την κίνηση ενός φωτονίου στο χώρο και το χρόνο, η εγκατάσταση περιβάλλει το κοινό με αντανακλάσεις, ομαλή κίνηση και φωτεινότητα, αποδεικνύοντάς πώς η βιντεοπροβολή μπορεί να δημιουργήσει περιβάλλοντα που αγγίζουν τις αισθήσεις.

Ως το επίκεντρο της παρουσίας της Epson στην ISE, το Infinity φέρνει κοντά ανθρώπους, προϊόντα και ιδέες, αναδεικνύοντας τη δημιουργική και διαδραστική δύναμη της βιντεοπροβολής για μεγάλους χώρους και ψηφιακή σήμανση.

«Στην ISE 2026, θέλουμε οι άνθρωποι να κάνουν κάτι περισσότερο από το να βλέπουν απλώς την βιντεοπροβολή — θέλουμε να την δουν και να την νιώσουν», δήλωσε ο Massimo Pizzocri, Vice President, Epson Europe. «Το stand μας έχει σχεδιαστεί για να καθηλώνει τους επισκέπτες με τη δύναμη του φωτός, δείχνοντας πώς η βιντεοπροβολή μπορεί να διαμορφώσει χώρους, να δημιουργήσει συναισθήματα και να προσφέρει εμπειρίες που ξεπερνούν κατά πολύ την οθόνη. Από εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, σήμανση, εκπαίδευση, έως αίθουσες συσκέψεων και περιβάλλοντα οικιακής ψυχαγωγίας, η Epson συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του τι μπορεί να επιτύχει η βιντεοπροβολή».

EB–XQ2030B: Νέος 4Κ βιντεοπροβολέας 30.000 lumen για προβολές μεγάλου μεγέθους, ενοικιάσεις και απαιτητικές εγκαταστάσεις.

Η Epson παρουσίασε τον EB–XQ2030B, έναν νέο 4Κ βιντεοπροβολέα 30.000 lumen, σχεδιασμένο για την αγορά της ενοικίασης και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, για τουριστικά αξιοθέατα, θεματικά πάρκα, εμπορική σήμανση, χώρους βιωματικών εμπειριών και ψηφιακές εγκαταστάσεις τέχνης, καθώς και για επιλεγμένα εταιρικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Σχεδιασμένος για να κάνει τους βιντεοπροβολείς 30.000 lumen πιο προσιτούς, ο EB-XQ2030B συνδυάζει την τεχνολογία 3LCD της Epson με το 4K Crystal Motion για να προσφέρει εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα και λεπτομερείς εικόνες 4K σε ένα compact μέγεθος. Η Epson περιγράφει τον EB-XQ2030B ως τον μικρότερο και ελαφρύτερο 4K βιντεοπροβολέα 30.000 lumen1 στον κόσμο, θέτοντας ένα νέο πρότυπο ευελιξίας στην κατηγορία του. Ο EB-XQ2030B απευθύνεται κυρίως στις αγορές της ενοικίασης και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, όπου η μεταφορά, η εγκατάσταση και η χρήση πολλαπλών βιντεοπροβολέων υψηλής φωτεινότητας είναι συνήθης πρακτική, αλλά προορίζεται επίσης για έργα μόνιμης εγκατάστασης όπου το μέγεθος, το βάρος και η ευελιξία εγκατάστασης είναι σημαντικά.

Η Epson έχει αποδεδειγμένο ιστορικό ανάπτυξης και ηγετικής παρουσίας στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ο συνδυασμός ποιότητας εικόνας, μεγέθους, βάρους και τιμής έχει ως στόχο να προωθήσει την περαιτέρω υιοθέτηση της βιντεοπροβολής 30.000 lumen και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της αγοράς σε εφαρμογές ενοικίασης, διοργάνωσης εκδηλώσεων και μονιμης εγκατάστασης.

Η προσπάθεια της Epson να παράγει ελαφριά, compact και πιο αποδοτικά προϊόντα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα σημαίνει ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του EB–XQ2030B λαμβάνεται υπόψη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κατασκευής. Σε αυτά περιλαμβάνεται η εξέταση των πρώτων υλών, της συσκευασίας και των απορριμμάτων, της κατανάλωσης ενέργειας από την εφοδιαστική αλυσίδα, των αναγκών αποθήκευσης και της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη χρήση.

Ο EB–XQ2030B ενισχύει την ηγετική θέση της Epson στην αγορά των 4Κ βιντεοπροβολέων στην αγορά 30Klm+, ως ένας ολοκαίνουργιος 4K βιντεοπροβολέας 30.000 lumen.

Στην ISE 2026, η Epson παρουσιάζει τον EB–XQ2030B στο Stand J100, Hall 3, χρησιμοποιώντας τον νέο φακό για προβολή εξαιρετικά κοντινής απόστασης ELPLU07H και προβάλλοντας σε μια μεγάλη κυρτή οθόνη. Η παρουσίαση έχει σχεδιαστεί για να αποδείξει πώς η βιντεοπροβολή υψηλής φωτεινότητας μπορεί να προσφέρει σταθερές, μεγάλου μεγέθους προβολές σε σύνθετες επιφάνειες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού και εγκατάστασης περιλαμβάνουν:

– Φωτεινότητα 30.000 lumens και ανάλυση 4K με χρήση της τεχνολογίας 4K Crystal Motion της Epson

– Compact και ελαφριά σχεδίαση με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας μεταφοράς και την απλοποίηση της εγκατάστασης για στόλους ενοικίασης και μεγάλους χώρους

– Βελτιωμένη σειρά φακών με πλήρη κάλυψη αναλογίας προβολής (0,39–11:1) και νέα σχέδια φακών, συμπεριλαμβανομένων επιλογών L–shaped και straight UST.

– Προηγμένος μηχανισμός ψύξης για τη διαχείριση της εσωτερικής θερμοκρασίας της πηγής laser και των οπτικών εξαρτημάτων

– Υποδοχή SDM για επέκταση των επιλογών συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για μονάδες AVoIP και αναπαραγωγής πολυμέσων, ανάλογα με τις απαιτήσεις εγκατάστασης. Η Epson θα υποστηρίζει κάρτες SDM από τις εταιρείες HIVE, Matrox και Apantac κατά την κυκλοφορία.

– Πληθώρα ενσωματωμένων συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων HDMI in/out, 12G–SDI in/out και HDBaseT.

– Ενσωματωμένη λειτουργία υποβοήθησης κάμερας, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών Simple Stacking και Blending, καθώς και συμβατότητα με τα λογισμικά Epson Projector Professional Tool (EPPT) και Epson Projector Config Tool.

– Ο EB–XQ2030B υποστηρίζεται από τη νέα σειρά φακών H Series, μια ενιαία, βελτιωμένη σειρά που καλύπτει φωτεινότητα από 6.000 έως 30.000 lumens. Η νέα σειρά διαθέτει διευρυμένη κάλυψη αναλογίας προβολής και καινοτόμα νέα σχέδια φακών, ώστε να ταιριάζει σε ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα περιβαλλόντων εγκατάστασης. Η νέα σειρά φακών της Epson θα παρουσιαστεί επίσης στην ISE 2026.

Ο EB–XQ2030B θα είναι διαθέσιμος από το καλοκαίρι του 2026 (η διαθεσιμότητα ανά περιοχή θα επιβεβαιωθεί).

EB-870Ei: Νέος διαδραστικός βιντεοπροβολέας με προβολή εξαιρετικά κοντινής απόστασης, σχεδιασμένος για συνεργασία στις εκπαιδευτικές αίθουσες.

Ο EB-870Ei είναι ο νέος διαδραστικός βιντεοπροβολέας με προβολή εξαιρετικά κοντινής απόστασης της Epson, για την εκπαίδευση, ο οποίος συμπληρώνει την καθιερωμένη σειρά διαδραστικών μοντέλων της Epson για αίθουσες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένου του EB-1485Fi, με βελτιώσεις που σκόπευαν να κάνουν την εγκατάσταση και την καθημερινή λειτουργία απλούστερη, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συνεργατική διδασκαλία και μάθηση.

Ο EB-870Ei δημιουργεί μια μεγάλη, φωτεινή και καθαρή διαδραστική οθόνη με σχεδιασμό προβολής εξαιρετικά κοντινής απόστασης, που συμβάλλει στη μείωση των σκιών και των αντανακλάσεων, παρέχοντας μια μεγάλη διαδραστική οθόνη για καθαρή προβολή από οποιαδήποτε γωνία ή απόσταση μέσα στην τάξη.

Για να υποστηρίξει τους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και την ευελιξία των συσκευών, ο EB-870Ei περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιλογών συνδεσιμότητας που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν συνεργατικές χρήσεις, όπως Epson iProjection, Miracast, Wi–Fi και Ethernet, επιτρέποντας την κοινή χρήση περιεχομένου από πολλαπλές πηγές, ανάλογα με την υποδομή της τάξης και τις επιλογές συσκευών.

Ο νέος EB-870Ei προσφέρει ευκολότερη εγκατάσταση και χρήση χάρη σε νέα χαρακτηριστικά όπως:

– Νέα βάση στήριξης τοίχου σχεδιασμένη για ταχύτερη και ευκολότερη εγκατάσταση

– Εφαρμογή Epson Setting Assistant, που υποστηρίζει απλούστερη ρύθμιση και ευθυγράμμιση με τις απαιτούμενες διαστάσεις οθόνης

– Νέες διαδραστικές πένες με βελτιωμένη εμπειρία γραφής και επαναφορτιζόμενη μπαταρία

– Νέο κουτί ελέγχου με σύνδεση USB–C για διαδραστικό έλεγχο και φόρτιση της συνδεδεμένης συσκευής πηγής

Η σειρά EB-870Ei UST για εκπαιδευτικούς σκοπούς προσφέρει τεχνολογία laser «fit–and–forget», με βελτιωμένη ανάλυση και ήχο. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία βιντεοπροβολής laser της Epson για να υποστηρίζει μακροχρόνια λειτουργία με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης. Προσθέτει επίσης ανάλυση 4K Enhancement (4KE) και βελτιωμένο ήχο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκρίνεια σε σύγκριση με τα τρέχοντα μοντέλα UST της Epson για την εκπαίδευση.