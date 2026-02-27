Ιστορίες γυναικών που δεν λύγισαν - Real.gr

Η Γιασεμί Κηλαηδόνη μιλά για τη θεατρική μεταφορά του βιβλίου «Πλεξούδα», για τη δύναμη των γυναικών, για τους ρόλους που τη σημάδεψαν και για την παρακαταθήκη των γονιών της, Αννας Βαγενά και Λουκιανού Κηλαηδόνη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mιλά για τους ρόλους που τη σημάδεψαν, για τις ηρωίδες της Αλκης Ζέη και της Λετισιά Κολομπανί, για την παράσταση-σταθμό, «Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα», που θα συνεχιστεί για τέταρτη χρονιά τον Οκτώβριο του 2026, αλλά και για το βιβλίο «Η πλεξούδα», που ανέβηκε για πρώτη φορά σε μορφή θεατρικού. Και φυσικά η Γιασεμί Κηλαηδόνη εξομολογείται στη Realnews το βάρος -και το δώρο- να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι γεμάτο από θέατρο και μουσική, ως παιδί του Λουκιανού Κηλαηδόνη και της Αννας Βαγενά.

Απολαμβάνει την πρωτιά ενός ρόλου στη σκηνή του θεάτρου «Μεταξουργείο», από το βιβλίο «Η πλεξούδα» της Λ. Κολομπανί, το οποίο έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες με περισσότερους από 10 εκατομμύρια αναγνώστες και συνιστά έναν ύμνο στη γυναικεία δύναμη. Το στοίχημα της μεταφοράς του στο θέατρο δεν είναι απλό. «Ενα τόσο αγαπημένο βιβλίο κουβαλά προσδοκίες. Δεν μπορείς να το αναπαράγεις – πρέπει να το μεταφράσεις στη γλώσσα της σκηνής, χωρίς να χάσεις την ουσία και το συναίσθημα. Αυτή η ισορροπία είναι το πιο απαιτητικό και το πιο δημιουργικό κομμάτι», λέει η Γιασεμί στην «R».

Αντίστοιχα η «Πλεξούδα», με τις ιστορίες γυναικών που αντιστέκονται στη βία και στην περιθωριοποίηση, συνομιλεί άμεσα με το σήμερα. «Δυστυχώς είναι επίκαιρη. Η βία και ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν ανήκουν στο παρελθόν, απλώς αλλάζουν μορφές. Το έργο μάς θυμίζει ότι η αντίσταση μπορεί να είναι καθημερινή, αθόρυβη και βαθιά ανθρώπινη». Την αρχική σπίθα για τη μεταφορά της, την έβαλε η μητέρα της, Αν. Βαγενά: «Ηταν εκείνη που διάβασε πρώτη το βιβλίο και μου το πρότεινε. Με άγγιξε η βαθιά ανθρωπιά του. Μιλά για τον πόνο χωρίς μελοδραματισμό και για τη δύναμη χωρίς εξιδανίκευση. Αυτός ο ήσυχος αλλά βαθύς τρόπος αφήγησης με κέρδισε».

Οσο για τα κοινά σημεία της με την ηρωίδα που ενσαρκώνει; «Αναγνωρίζω την επιμονή και την ανάγκη για αξιοπρέπεια. Την προσπάθεια να κρατήσεις την ταυτότητά σου όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν εύκολα. Και κυρίως τη σιωπηλή δύναμη – αυτή που δεν φαίνεται πάντα, αλλά είναι καθοριστική», απαντά η Γ. Κηλαηδόνη.

Η συνεργασία της με την Παναγιώτα Βλαντή και τη Χρύσα Βακάλη στην «Πλεξούδα» είναι, όπως λέει, από τις πιο ουσιαστικές εμπειρίες της. «Επί σκηνής λειτουργούμε σαν ενιαίο σώμα. Υπάρχουν εμπιστοσύνη, στήριξη και πραγματική σύνδεση». Την ίδια στιγμή η ηθοποιός ανακοινώνει ότι λόγω επιτυχίας, η παράσταση «Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά στο θέατρο «Μεταξουργείο». «Είναι για εμένα βιβλίο-σταθμός και με είχε σημαδέψει από την πρώτη φορά που το διάβασα στα εφηβικά μου χρόνια. Είχα, λοιπόν, τη μεγάλη τιμή να μου εμπιστευθούν τα παιδιά της Αλκης Ζέη τα δικαιώματα του εμβληματικού αυτού αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος». Αλλωστε οι ηρωίδες της Λ. Κολομπανί και της Αλκης Ζέη έχουν έναν κοινό πυρήνα: «Είναι γυναίκες καθημερινές, όχι “ηρωίδες” με τη συμβατική έννοια. Και όμως, μέσα από τις προσωπικές επιλογές τους αντιστέκονται στη βία, στην αδικία, στη μοίρα που τους επιβάλλεται. Η γυναικεία φωνή γίνεται φορέας μνήμης, αντοχής και αξιοπρέπειας. Στην “Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα” το βίωμα γίνεται πολιτική πράξη πάνω στη σκηνή. Στην “Πλεξούδα” αυτή η δύναμη αποκτά μια παγκόσμια διάσταση».

Οι γονείς της

Μεγαλωμένη σε ένα σπίτι γεμάτο από τέχνη, ανάμεσα στο θέατρο της Αν. Βαγενά και τη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη, η Γιασεμί μιλά γι’ αυτή την καλλιτεχνική κληρονομιά: «Στην αρχή ένιωσα το βάρος της προσδοκίας. Μεγαλώνοντας κατάλαβα πως αυτό το περιβάλλον ήταν τελικά μια τεράστια παρακαταθήκη και ένα δώρο. Το θέατρο και η μουσική ήταν τρόποι επικοινωνίας και έκφρασης, όχι απλώς επαγγελματικές επιλογές. Και αυτό με διαμόρφωσε βαθιά». Αφιερώνει μάλιστα στους γονείς της έναν μονόλογο από την «Πλεξούδα», λόγια που συμπυκνώνουν όλη τη σιωπηλή δύναμη της ηρωίδας που υποδύεται: «Θα είσαι χαρούμενη, δεν θα ζήσεις τη δική μου ζωή, θα είσαι υγιής… Δεν θα κουβαλάς πάνω σου αυτή την καταραμένη μπόχα που κολλάει στο πετσί… Δεν θα ξανασκύψεις το κεφάλι».